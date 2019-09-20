Новости

Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан в Чувашии 15:57
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках 15:57
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций 15:51
Беларусь открывает новые горизонты кооперации с Кузбассом 15:50
Море огня: работу батареи "Солнцепеков" сняли на видео 15:44
Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно 15:43
В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе 15:40
На севере Китая обнаружен один из древнейших городов мира 15:40
Названы главные источники информации для детей 15:33
ЦБ: Овощи в этом году могут начать дорожать раньше обычного 15:32
В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество 15:25
Медведев поручил помочь городам с вопросом территориального развития 15:21
Власти Москвы рассказали, из каких стран чаще всего приходят инвесторы 15:20
Онкологи назвали причину десятков тысяч случаев заболевания раком 15:20
В Дагестане возбуждено дело на бывшего вице-президента ФК "Анжи" 15:17
Правительство Крыма ушло в отставку 15:06
В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы 15:05
Daimler прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания 15:04
Песков рассказал об отдыхе президента 15:03
ЦБ заявил о проблемах с рабочей силой в России 15:00
В Краснодаре водителя "свадебного кортежа" задержали за стрельбу 14:50
Сергею "Пауку" Троицкому стало плохо возле суда 14:47
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76% 14:38
Трейлер: Джуд Лоу и Блейк Лайвли в боевике режиссера "Рассказа служанки" 14:37
Женская интуиция помогла ученым исправить ошибку столетней давности 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 сентября 2019 г.

Закон Самарской области от 13 сентября 2019 года № 88-ГД "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2020 год"

Дата подписания 13 сентября 2019 г.
Опубликован 20 сентября 2019 г.

Принят Самарской Губернской Думой 10 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2020 год в размере 8690 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Песков рассказал об отдыхе президента
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"
В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Родина
Родина
19 из 1914-го. "Родина" ищет потомков солдат, похороненных в немецкой земле