Закон Самарской области от 13 сентября 2019 года № 88-ГД "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2020 год"

Принят Самарской Губернской Думой 10 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2020 год в размере 8690 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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