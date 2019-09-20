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Сергею "Пауку" Троицкому стало плохо возле суда

Новости
    20.09.2019, 14:47
Текст:   Олег Усков
Фото: Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО/ РИА Новости Фото: Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО/ РИА Новости

У фронтмена металлического трэш-шапито "Коррозия металла", музыканта, автора песен, писателя и общественного деятеля Сергея "Паука" Троицкого случился приступ перед судом.

Фото: Денис Стрельцов
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Об этом сообщает РЕН ТВ, приводя соответствующий документ и слова представительницы Паука. Пояснившей, что деятеля культуры прихватило в Мытищенском суде столицы, где сегодня должны были рассмотреть его дело о нетрезвом автовождении.

Как уточнила представительница, Паук "это сильно переживает".

"Мы сегодня утром собрались, поехали. Я смотрю, с ним творится что-то не то", - продолжала она. Добавив, что Паук "почувствовал тяжесть в груди, у него периодически сердцебиение сбивалось, отдавало в левую руку".

А когда делегация творческих личностей в таком вот нервном состоянии прибыла на место и Паук вышел покурить, представитель обратила внимание, что Паук "буквально сползает по стенке".

Как далее изложила представитель, она с подругой артиста "под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины" и вызвали скорую.

Приехавшие врачи осмотрели легенду отечественной тяжелой сцены и сказали, что "ему, по-хорошему, нужна госпитализация", например. От которой Паук мрачно отказался и, получив укол, отправился домой.

"У него запущенная гипертония, второй стадии. У него давление от 180 до 210, когда он переутомится или попсихует", - пояснила инцидент с 53-летним Пауком его представитель.

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