Умер актер из "Игрушки" Шарль Жерар

Французский артист Шарль Жерар, любимый актер Клода Лелюша, умер в одной из парижских больниц 19 сентября в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает Le Monde.

Жерар (настоящая фамилия Аджемян) родился 1 декабря 1922 года в Марселе в армянской семье. Актер, режиссер, сценарист, продюсер. Был близким другом Жана-Поля Бельмондо, который в молодости сломал Жерару на ринге нос (не специально).

Как актер дебютировал в середине сороковых безымянным статистом.

Всего за карьеру сыграл в семи десятках фильмов и сериалов, среди которых "Игрушка", "Чудовище", "Труп моего врага", "Кто есть кто", "Игра в четыре руки", "Мужчина и женщина 20 лет спустя".