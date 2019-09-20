Вольное экономическое общество объявило о старте конкурса экономической журналистики

Начался прием заявок на участие во втором Всероссийском конкурсе экономической журналистики, организованном Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Лучшая публикация в печатных СМИ", "Лучшая публикация в интернет СМИ", "Лучший телевизионный или радио сюжет", "За вклад в освещение деятельности ВЭО России". Прием работ продлится до 15 ноября 2019 года. Победители и лауреаты получают дипломы и денежные премии.

Имена лауреатов первого конкурса были объявлены 25 января 2018 года в медиацентре "Российской газеты". Конкурс проводится при поддержке и участии официальных и генерального информационных партнеров ВЭО России - ТАСС, "Российской газеты", Общественного телевидения России, издательского дома "Экономическая газета".

Условия конкурса и положение опубликованы на сайте Вольного экономического общества России.