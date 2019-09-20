Вратарь "Реала" попросил прощения у болельщиков за фото с Мбаппе

Вратарь мадридского "Реала" Альфонс Арреоля был вынужден извиняться перед поклонниками клуба за совместное фото с нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и Эриком Максимом Чупо-Мотингом.

Французский страж ворот сделал совместное фото с футболистами из команды соперника после окончания матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Реал" бесславно проиграл "ПСЖ" в Париже со счетом 0:3.

Это фото вызвало бурю негативных эмоций у поклонников мадридского клуба и для того, чтобы погасить конфликт Арреоля удалил это фото и опубликовал в Instagram извинения.

"Мне очень жаль было видеть некоторые комментарии к фотографии, которая была распространена в социальных сетях, - написал Арреоля. - Я хочу, чтобы вы знали, что мое сердце стало белым с тех пор, как я подписал контракт с этим клубом, и у меня нет ни малейших сомнений относительно моей мотивации, моей преданности и моей причастности к "Реалу".

Вратарь также извинился перед фанатами и заявил, что вместе с ними команда добьется многочисленных успехов.