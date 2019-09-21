До +12 потеплеет сегодня в Москве

Сегодня в столичном регионе дождей не будет, а воздух прогреется до +12 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, на погоду в центральной части России оказывает влияние гребень антициклона. Воздух в столице сможет прогреться до +10…+12 градусов. Порывы ветра максимум 8 м/с. Основным минусом сегодняшней погоды станет пониженное содержание кислорода в воздухе.

Кстати, самый теплый день 21 сентября отмечался в 1937 году. Тогда воздух прогрелся до +26,9 градуса. А в 1881 году на термометре было -4,5 градуса.