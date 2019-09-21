Duster получил коллекционную версию в 500 внедорожников

Компания Dacia объявила о старте приема заказов на кроссовер Duster второго поколения в исполнении Black Collector. Все 500 внедорожников будут реализованы во Франции. Автомобиль предложат по цене 19 490 евро (это 1,4 млн рублей по текущему курсу).

Внешне коллекционные Duster отличаются черным окрасом кузова с особой графикой, защитными ковриками, номерными табличками на порогах и аудиосистемой Focal.

Duster Black Collector получил бензиновый мотор 1,33 л мощностью 130 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод может быть только передним.

Спецверсия основана на базе топовой версии Prestige. Внедорожник обзавелся мультимедийным комплексом с поддержкой Apple CarPlay, навигацией, системой контроля давления в шинах и камерой заднего вида, а также климат-контролем, .

В России до сих пор продается Duster первого поколения. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1.6 и 2.0 литра мощностью 114 и 143 л.с. соответственно и 109-сильным 1.5-литровым дизелем. Полный привод можно заказать с любым из них. Цена на машину в базовой комплектации с МКП и на переднем приводе составляет 719 000 рублей, купить Duster 4x4 можно минимум за 839 990 рублей.

Когда новое поколение модели начнут продавать у нас - не очень понятно. Компания делает ставку на кроссовер Arkana, который в августе оказался в группе лидеров.

Впрочем, и без серьезного обновления дела у Duster идут хорошо. По итогам продаж в январе-июле 2019 года автомобиль оказался на втором месте списка самых продаваемых SUV со средней ценой 1-1,2 миллиона рублей. Также Duster стабильно входит в топ-5 самых продаваемых внедорожников России.