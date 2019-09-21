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Гоша Куценко пожаловался на парковки в ЦУМе за 17,4 тысячи рублей

Новости
    21.09.2019, 16:25
Текст:   Олег Усков

Российский актер Гоша Куценко выразил свое неудовольствие ценой за парковку в Центральном универсальном магазине Москвы. На излишне завышенный по его мнению ценник машиноместа артист обратил внимание в своем Instagram. Опубликовав соответствующее фото - терминала, "выписавшему" ему сумма в 17 400 рублей за 23 часа парковки.

"Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы", - комментирует Гоша. Критически добавляя, что, "по странному стечению обстоятельств", данная сумма также - "среднестатистическая зарплата по России!". "Бинго!" - резюмирует свое наблюдение артист.

Под постом - множественные комментарии. Включая слова поддержки негодующего Гоши.

"Я уверен, что люди, зарабатывающие в месяц такую сумму, сначала убедятся сколько стоит парковка, а потом паркуются. А для Вас такая цифра - это час съёмок", - в то же время рассуждают некоторые.

"Нормальная цена для этого места!" - уверяют другие юзеры.

Отмечается, что согласно информации на сайте ЦУМа, стоимость в его подземной парковки в выходные дни составляет девятьсот рублей в час.

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