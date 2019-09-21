Рассекречены документы об освобождении Таллина от фашистов

Минобороны России рассекретило и обнародовало документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Опубликованные документы содержат множество интереснейших материалов, которые ранее не были доступны даже профессиональным историкам. Здесь и боевые донесения с передовой, и оперативные директивы командования, и наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии. Представлены и строго документированные свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии. А пожелтевшие страницы газет тех лет, детально рассказывающие об основных событиях Таллинской наступательной операции, передают атмосферу победного сентября 1944 года.

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный раздел "Таллинская освободительная…" с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Даже не специалисту-историку интересны боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Попова М.М. тов. Семенову (начальнику Генштаба А.М. Василевскому). В документах, в частности, указывается точное время, когда войска Красной армии вошли в Таллин. Из боевого донесения №1360 Штаба Ленинградского фронта 22.9.44 к 22:00: "В 14:00 мотоотряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 14 стрелковый полк 72 стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в г. Таллин и полностью овладели городом - сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом".

На страницах раздела также можно ознакомиться с уникальным документом - политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города: "Л-т Савченко первым ворвался в город 22 сентября, блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах…". В документах подчеркивается стремительный характер действий частей Красной Армии: "Войска армии в течение суток (22 сентября 1944 г.) продолжали преследование противника, овладели важными городами Пайдэ, Тюри, Пыльтсама".

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о теплой встрече жителями города воинов-освободителей.Военнослужащих местные жители встречали с особой радостью и радушием, с цветами и угощениями. В политдонесениях сообщается: "Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах красной армии они видит своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками, проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью помогают нашим бойцам в трудные минуты. "Таллинцы с особой ненавистью рассказывали о немецких оккупантах советским солдатам и офицерам.

Живыми иллюстрациями военных сводок и боевых донесений служат представленные в разделе материалы газеты "На страже Родины", в которых были освещены события стремительного победного продвижения советских войск на Таллинском направлении и рассказывается о памятном моменте освобождения города: "… Над пиком длинного Германа развевался большой красный стяг. Этот флаг был сшит из двух знамен, причем одно из них в течение трех с лишним лет хранилось патриотом-таллинцем. Этот символ свободы подняли на самую высокую башню два советских автоматчика Вьюрков и Головань. Герои боев за Таллин - они завоевали это право своими славными боевыми подвигами".

В разделе также представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, принимавших участие в Таллинской наступательной операции. В политдонесении 7-й Эстонской стрелковой дивизии сообщается, что "соединение успешно продвигается вперед, моральный дух высок, а воины дивизии спешат добраться до Берлина". Документы свидетельствуют, что 7-я эстонская дивизия одной из первых вошла в Таллин и была тепло встречена горожанами: "Особенно радостно и горячо встречали жители Таллина части 7 эстонской стрелковой дивизии, одной из первых, вступивших в город. Группы горожан, стоявшие на тротуарах, бросали воинам-эстонцам цветы, кричали приветствия на родном языке". Большой вклад в дело общей победы над врагом внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге. В краткой боевой характеристике на дивизию говорится: "Дивизия, действуя на левом фланге корпуса, очистила весь западный берег Чудского озера и к исходу 22.9.44 была на подходе к городу Таллин".

О беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии рассказывают наградные документы, также открытые для широкого доступа.

Вот лишь одно из них.

В боях за освобождение Эстонии отличился командир танка Т-34 1-го батальона 152-й танковой бригады лейтенант Олег Щербаков. Уже на подступах к Таллину его боевая машина уничтожила самоходную артиллерийскую установку, два орудия, мешавших продвижению танков Красной Армии, два бронетранспортера и самоходные орудия типа "Фердинанд". Впоследствии в районе станции Расику, сбив прикрытие противника и врезавшись в его отходящие обозы, танк лейтенанта Щербакова, давя противника, безостановочно двигался к столице Эстонии городу Таллину. "За мужество и отвагу младшему лейтенанту Олегу Щербакову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами. В частности, рассказывается о массовом уничтожении заключенных фашистского лагеря смерти в местечке Клоога, где в один день были уничтожены почти все узники лагеря.

По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, гитлеровские изуверы расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были мирные жители и военнопленные разных национальностей, а также женщины и дети.

Вот что говорится в политдонесении Ленинградского фронта: "В 8 часов утра 19.09 в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы". Все они были расстреляны, а трупы частично сожжены.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.