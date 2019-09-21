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21.09.2019 16:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названо количество участников московского мотопарада

Текст: Ирина Огилько

Сегодня на Садовом кольце прошел мотопарад. По оценкам ГИБДД, в заезде приняли участие 3,5 тысячи человек.

Мотопарад стал официальным закрытием сезона.

Фото: скриншот с youtube.ru
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Напомним, что сбор участников начался на проспекте Академика Сахарова. Колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Возглавило заезд одно из мотосообществ - очерёдность движения мотоклубов определил жребий. На всём протяжении маршрута колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта на время парада было закрыто.

После заезда для зрителей устроили шоу. Своё мастерство показали пилотажная группа ГИБДД "Каскад" и мотоспортсмены в различных дисциплинах. Также гости смогли увидеть работу столичных спасателей.

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