Названо количество участников московского мотопарада

Сегодня на Садовом кольце прошел мотопарад. По оценкам ГИБДД, в заезде приняли участие 3,5 тысячи человек.

Мотопарад стал официальным закрытием сезона.

Напомним, что сбор участников начался на проспекте Академика Сахарова. Колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Возглавило заезд одно из мотосообществ - очерёдность движения мотоклубов определил жребий. На всём протяжении маршрута колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта на время парада было закрыто.

После заезда для зрителей устроили шоу. Своё мастерство показали пилотажная группа ГИБДД "Каскад" и мотоспортсмены в различных дисциплинах. Также гости смогли увидеть работу столичных спасателей.