Стало известно, когда в Москву придет мокрый снег

Мокрый снег и ветер, по данным метеорологов, ожидают столицу в воскресенье. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По прогнозам синоптиков, в связи с перемещением активного скандинавского циклона в воскресенье, 22 сентября, местами в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные часы будут заморозки до -2, а с 04:00 до 09:00 усилится ветер до 17 м/с.

В течении дня, вплоть до 20:00, ожидается ветер со скоростью до 22 м/с. Температура воздуха днем не превысит +10.

Столичные спасатели предупреждают, чтобы водители парковали машины вдали от деревьев, а пешеходы были предельно внимательными.