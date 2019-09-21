В Брянске нашли деньги, похищенные после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи нашли оружие, из которого были убиты двое сотрудников отдела спецсвязи. Его обнаружили в доме задержанного 31-летнего коллеги погибших, которому предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением.

Напомним, что преступление произошло поздним вечером 19 сентября. Водитель-фельдъегерь спецсвязи отобрал оружие у своих сослуживцев и убил их. После он забрал из служебного помещения более семи миллионов рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, он взял с собой записи камер видеонаблюдения, а отдел попытался поджечь. Однако попытка не удалась, и мужчина попытался скрыться. Нашли его быстро и задержали.

В пресс-службе регионального управления СК РФ отметили, что похищенное оружие и деньги были спрятаны "на территории домовладения" задержанного.