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21.09.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Парке Горького проходит первый московский экофестиваль

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Парке Горького днем в субботу стартовал Первый московский экологический фестиваль. Его посетители могут послушать выступления звезд эстрады, поучаствовать в мастер-классах и лекциях, понаблюдать за очисткой водолазами дна Москвы-реки, научиться эко-волонтерству и многому другому.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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На разных площадках фестиваля можно проверить качество воды и воздуха, измерить радиационный фон, изучить современную пожарную технику и даже потушить небольшой пожар. На фестивале также работает фуд-корт, много активностей предусмотрено для детей.

Как уже сообщала "РГ", фестиваль проходит в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 миллионов саженцев деревьев. Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около 3 миллионов человек.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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