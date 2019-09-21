В Парке Горького проходит первый московский экофестиваль

В Парке Горького днем в субботу стартовал Первый московский экологический фестиваль. Его посетители могут послушать выступления звезд эстрады, поучаствовать в мастер-классах и лекциях, понаблюдать за очисткой водолазами дна Москвы-реки, научиться эко-волонтерству и многому другому.

На разных площадках фестиваля можно проверить качество воды и воздуха, измерить радиационный фон, изучить современную пожарную технику и даже потушить небольшой пожар. На фестивале также работает фуд-корт, много активностей предусмотрено для детей.

Как уже сообщала "РГ", фестиваль проходит в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 миллионов саженцев деревьев. Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около 3 миллионов человек.