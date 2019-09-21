В Хабаровске подорожал проезд в общественном транспорте

С 21 сентября за поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях пассажиры начали платить 26 рублей, сообщили в администрации Хабаровска. Цена билета в муниципальном транспорте увеличилась на рубль.

Решение об изменении стоимости проезда принял комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.

- Мы предоставили экономическое обоснование, провели экспертизу, после чего комитетом было принято решение увеличить стоимость проезда. При этом себестоимость для муниципального перевозчика гораздо выше существующей цены билета: регулярно поднимается «ценник» на топливо и запчасти, а также коммунальные тарифы, - объяснил начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

Вечерний тариф останется неизменным: после 20:00 пассажиры будут платить по 30 рублей за билет.