В Магадане впервые пройдет авиашоу

В воскресенье, 22 сентября, в пригороде Магадана состоится первая в регионе выставка авиации, сообщает правительство области. Экспозицию летной техники организует местный авиаклуб по проекту «Небо для всех».

Все желающие колымчане смогут познакомиться с образцами летных аппаратов. Буудт представлены: самолет-амфибия, дельталет «Атом», вертолеты МИ-8, МИ-2 и «Робинсон», самолеты АН-2, АН-3, Цессна-150, а также радиоуправляемые модели, парапланы и парашюты.

- Организация первого для Магадана авиашоу – отличный способ увлечь молодое поколение колымчан летным делом, - считает руководитель авиаклуба Василий Шарбур. - Дети и взрослые смогут узнать много нового о летных аппаратах, посидеть в них, расспросить специалистов о тех или иных технических особенностях.

Проект «Небо для всех» выиграл президентский грант в размере 1,5 миллиона рублей. На эти средства закуплено различное оборудование для подготовки пилотов, обучения управления дельталетами и дельтапланами.