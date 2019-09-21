В Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля открылся необычный вернисаж "1919. Белый". В экспозиции представлены экспонаты из забытого, запрещенного, но уцелевшего наследия Гражданской войны. Малоизвестные произведения "белого периода" в таком объеме выставляются впервые.

В экспозицию вошли свыше 130 произведений, в том числе живопись, графика, плакаты, листовки из музеев и архивов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, газетные и книжные иллюстрации 1919 года. Часть материалов из-за ветхости представлена в репродукциях.

Выставка - это часть масштабного проекта, в рамках которого состоялся круглый стол "Два цвета - две правды?", собравший ученых, историков, архивистов, краеведов, представителей научных библиотек со всей страны.

Главная цель проекта - вспомнить о том, что было сто лет назад. Одних эта тема волнует до сих пор, другие стараются забыть о самой страшной в истории России Гражданской войне.

- Мы можем по-разному относиться к белым и красным, но не имеем права не знать своей истории, - считает руководитель проекта, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор. - А это огромный культурный слой, двигавшийся с Запада на Восток. Причем слой, до сих пор почти не исследованный, представленный крайне обрывочно и фрагментарно. Поэтому когда я узнала, что омичи хотят выставить судом уцелевшие картины гонимых художников, плакаты, показать жанры, отражающие рефлексию белого движения, то с удовольствием согласилась "придумать" вторую часть проекта - коллоквиум. На приглашение приехать в Омск откликнулись лучшие исследователи всей страны - от Невы до Енисея.

Благодаря проекту в Омске "встретились" Троцкий и Колчак. На круглый стол прибыли эксперты Свияжского музея истории Гражданской войны, в здании которого столетие назад размещался штаб РВС, возглавляемый Троцким, и где теперь есть его восковой двойник. Точно также в кабинете бывшей своей резиденции (а теперь Омском центре изучения истории Гражданской войны) у письменного стола стоит фигура Верховного правителя России. И теперь на исторической карте страны равноправно соседствуют два политических полюса. Их исследователи встретились за "круглым столом". И это - один из главных итогов коллоквиума.

По словам экспертов, несмотря на то, что 1919 год был самым ярким по событийности в истории Гражданской войны, документальных фактов о белом движении сохранилось крайне мало.

- Связано это с тем, что победители сделали все, чтобы замолчать события этого периода, - считает куратор выставки, главный научный сотрудник музея имени Врубеля Ирина Девятьярова. - Окружение Колчака и лидеров антибольшевистского движения оказалось в черных списках. Даже поэты и художники, публиковавшиеся в газетах того времени, считались врагами народа. Чтобы не попасть под жернова репрессий, многие свидетели тех событий уничтожали фотографии и документы, вымарывали строки собственной биографии. Заполняя анкету, например, писали: в 1917-м - работал на железной дороге или на почте, в 1921-м - в порту или на складе мануфактуры. Таким образом выпадало несколько лет.

Тем не менее, сохранившиеся старые газеты красноречиво говорят, что именно на волне Гражданской войны, притока беженцев из голодного центра России, жизнь в маленьком сибирском городе, провозглашенном третьей столицей, ожила. Музыканты, художники, поэты, спасаясь от красного террора, продолжали заниматься творчеством. В их числе любитель эпатажа, писатель-футурист Давид Бурлюк. Его подражатель чудак Антон Сорокин, который под кричащим аншлагом "33 скандала Колчаку" опубликовал цикл документальных рассказов. Да еще и собрал и сохранил белогвардейские плакаты, которым сейчас нет цен

- Когда читаю "Воздушные фрегаты" Леонида Мартынова, произведения, Сергея Маркова, Евгения Забелина, посвященные Колчаку, возникает невероятное сочувствие к этому человеку. Безумно жаль, что он взял неподъемную ношу, вел благородную борьбу, которая была обречена. Как и жизнь многих художников 20-30 годов, - признается Ирина Девятьярова.

О жестокости Гражданской войны говорили многие доклады конференции "Два цвета - две правды?". Колчаковцы вели мобилизацию, шли в села за новобранцами, а не найдя их, не церемонились ни с женщинами, ни со стариками. Впрочем, сторонники революции в долгу не оставались. Как-то в пионерский музей красный мститель принес экспонат - пилу, которой мужики распилили белогвардейского агитатора.

Но именно благодаря этой войне, об Омске узнали все. В центре города на берегу Оми стояла знаменитая радиомачта, которая помогала отправлять и принимать телеграммы отовсюду. Мир знал, что здесь находится резиденция верховного правителя, противостоящего нашествию большевиков. И, кстати, создателя военно-экономического благотворительного комитета, который помогал беженцам, бедствующим солдатским семьям, сиротам.

По словам экспертов, ментальный разлом, порожденный Гражданской войной, не исчез и поныне.

- Чтобы перевести политизированный и нервный диалог в мирное русло, как раз и нужны такие конференции и выставки, - считает Юлия Кантор. - Но чтобы равнозначно представить белое и красное движение, необходима открытость - архивов, документов и общества. Без доступа к первоисточникам, многие историки, увы, становятся агитаторами.