На Каспии морская пехота впервые действовала в трех сферах одновременно

На прошедших в Дагестане учениях "Центр-2019" впервые применялась новая тактика морской пехоты. Десантники одновременно действовали в трех сферах: на суше, на море и в небе. В учениях были задействованы более 2500 военнослужащих, 15 кораблей и судов обеспечения России и Казахстана, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.

Маневры прошли на полигонах "Турали" и "Аданак". Вначале корабли ВМФ очистили от морских мин акваторию в районе высадки десанта. Затем к операции присоединились главные силы Каспийской флотилии: носители высокоточных ракетных комплексов "Калибр" - корветы "Дагестан" и "Град Свияжск", малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", а также противодиверсионные и десантные катера "Грачонок", "Раптор", "Дюгонь" и "Серна".

"Надводные силы России и Казахстана действовали по единому замыслу в различных районах Каспийского моря с целью отработки вопросов применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом, обеспечения безопасности гражданского судоходства, а также обороны районов морской экономической деятельности", - отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Затем аэромобильные группы морской пехоты с вертолетов Ми-8 "Терминатор" высадили тактический десант и захватили прибрежную линию. Они провели инженерную разведку и обеспечили участки для главных сил полка морской пехоты. Одновременно с воздушным десантом на побережье с высокоскоростных лодок высадились морпехи-саперы.

"В целях приближения обстановки к реальной, десантные катера, задействованные в высадке десанта, двигались на предельно возможных скоростях - более 30 узлов (около 60 км/ч)", - сообщил "РГ" представитель пресс-службы Южного военного округа.

На завершающем этапе тактические группы морпехов овладели федеральной автодорогой Каспийск-Манаскент, а также провели стрельбы из БТР-82А и артиллерийских орудий.