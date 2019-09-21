В Чечне сгорел крупный мебельный цех

В Чеченской Республике произошел пожар в мебельном цеху. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в городе Шали. Мебельный цех находился на территории частного домовладения. Пожар вспыхнул в 12.52. Ему был присвоен 2-й ранг сложности, а в тушении участвовали восемь единиц техники и 30 человек.

- Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован, погибших и пострадавших нет, на соседние здания огонь не перекинулся, - заявили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители, которые выясняют обстоятельства случившегося.