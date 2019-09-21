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21.09.2019 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Притворявшегося пилотом калининградца будут судить за мошенничество

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Калининграда, которого обвиняют в серии мошенничеств. Молодой мужчина убедил шестерых потерпевших передать ему деньги, обещая вложить их в долевое строительство. Чтобы внушить доверие к себе, он представлялся пилотом крупной авиакомпании.

Калининград приобрел летную форму, фотографировался в ней на фоне самолетов и выкладывал снимки в соцсети, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. На самом деле 32-летний обвиняемый никакого отношения к авиации не имел.

В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе

Потерпевшим фальшивый летчик рассказывал, что у него есть связи в риелторской фирме, поэтому он может организовать выгодную сделку. Один из граждан даже взял кредит. Когда несостоявшиеся новоселы стали требовать свои деньги обратно, обвиняемый скрылся. Ущерб составил 7,3 миллиона рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда задержали фигуранта в Санкт-Петербурге, где он работал таксистом. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

Сейчас уголовное дело по шести эпизодам мошенничества передано в суд Ленинградского района Калининграда.

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