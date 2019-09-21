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21.09.2019 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижневартовске задержали сторонников террористической организации

Текст: Светлана Добрынина

Трех подозреваемых в деятельности запрещенной в России террористической организации "ИГ" задержали сотрудники Росгвардии в Нижневартовске. Спецоперация проведена бойцами СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре при взаимодействии с представителями  следственного комитета и других правоохранительных органов.

СК возбудил дело о связях жителей ХМАО с террористами "ИГ"

 - По версии следствия, мужчины осуществляли запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин уточнил ТАСС, что в ходе обысков у задержанных была найдена запрещенная литература, плакаты с текстами экстремистского содержания. Также задержанные хранили экстремистскую символику и флаг террористической организации. Кроме того, в помещении найдены боеприпасы, а у одного из подозреваемых  при личном досмотре обнаружены наркотики и пистолет с патронами. 

Следственным комитетом  возбуждены уголовные дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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