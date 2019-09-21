Росгвардия начала проверку по факту суицида двух сотрудников

Росгвардия проводит служебную проверку по фактам суицидов двух сотрудников.

Об этом в субботу сообщил официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-майор Валерий Грибакин.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении двух трупов сотрудников Росгвардии - один в Вологодской области, а второй в Ивановской.

По предварительным данным, оба росгвардейца покончили с собой.

"По данным фактам уже проводятся проверки, в ходе которых будут выяснены все причины произошедшего", - отметил Валерий Грибакин.

Отмечалось, что погибшие сотрудники занимали руководящие должности среднего звена.