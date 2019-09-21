В Гватемале два десятка заключенных совершили побег из изолятора

В гватемальском муниципалитете Уеуетенанго группа заключенных совершила побег из полицейского изолятора, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Prensa libre.

Сначала удалось скрыться 18 беглецам, позже появилась информация о том, что шестерых удалось вернуть за решетку.

По данным полиции заключенные устроили бунт из-за проведенного в камерах обыска, в ходе которого части бунтовщиков удалось ускользнуть. Власти объявили розыск скрывшихся заслюченных и сейчас прочесывается местность вокруг тюрьмы и перекрыты все ведущие от нее дороги.