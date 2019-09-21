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В списке самых высокооплачиваемых рэперов сменился лидер

Новости
    21.09.2019, 15:13
Текст:   Олег Усков
Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст вышел на первое место в чарте самых преуспевающих людей мира рэп-музыки, сместив на вторую строчку лидера прошлого года, американского рэпера и бизнесмена Jay-Z.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом свидетельствуют калькуляции американского делового журнала Forbes. Cогласно которым десятка-2019 выглядит следующим образом:

Kanye West - 150 миллионов долларов за год; Jay-Z - 81; Drake- 75; Diddy - 70; Travis Scott - 58; Eminem - 50; DJ Khaled - 40; Kendrick Lamar - 38,5; Migos - 36; Childish Gambino - 35.

Во второй десятке оказались рэперы и рэперши Wiz Khalifa, Nas, Future, Birdman, Meek Mill, Swizz Beatz, Cardi B, Nicki Minaj, J. Cole и замыкающий двадцатку Pitbull, официально заработавший за год 18 миллионов долларов.

Итого двадцать самых высокооплачиваемых рэперов планеты заработали за год в совокупности 860 миллионов долларов, что на 33% выше, чем по итогам прошлого года.

Аналитики журнала отметили, что общая выручка Уэста только от продажи кроссовок Yeezy, выпущенных им с Adidas, превысит в текущем году полтора миллиарда долларов. Или примерно половину от того, что Nike зарабатывает на культовых Air Jordan.

Что до Jay-Z, то его основной доход в подотчетном году пришелся на совместный тур с женой - певицей и актрисой Бейонсе.

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