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22.09.2019 16:01
Рубрика: В мире

Испанцы выразили недовольство необходимостью вновь идти на выборы

Текст: Юрий Когалов

Неспособность партий договориться между собой и сформировать правительство, повлекшая необходимость проведения внеочередных парламентских выборов (они уже назначены на 10 ноября), вызывает недовольство и раздражение более 90 процентов испанцев. Об этом пишет El Pais, ссылаясь на результаты опроса, проведенного исследовательским агентством 40dB по заказу издания.

Только 4,4 процента респондентов с радостью вновь пойдут на избирательные участки, в то время как 35,7 процента чувствуют разочарование, 33,9 процента испытывают гнев, а 22 процента - беспокойство. Ответственность за очередной период нестабильности (похожая ситуация с повторным проведением выборов сложилась в 2016 году) участники опроса возлагают на лидеров партий, которые, как и три с половиной года назад, не смогли договориться о создании правительственной коалиции.

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Несмотря на проблемы, вызванные появлением новых политических сил и фрагментацией политической карты, только 16,3 процента опрошенных считают полезным возвращение к двухпартийному режиму (на протяжении многих лет власть делили Народная и Испанская социалистическая рабочая партии). А 83,7 процента респондентов уверены, что политики должны играть по новым правилам и привыкнуть к необходимости искать компромиссы.

Как ожидается, явка на новых выборах будет ниже, чем в конце апреля (75,75 процента). Так было в прошлый раз, когда по итогам голосования, проведенного в декабре 2015 года, новое правительство так и не было создано, и испанцам пришлось в июне 2016 года вновь заполнять бюллетени. Тогда явка снизилась с 73,2 до 69,8 процента. В этот раз эффект может быть сильнее, опасаются исследователи. По их словам, пока недовольство политиками довольно равномерно распределяется между представителями всех партий. Однако все может измениться за предстоящие почти два месяца. Впрочем, проблемы возникнут и в том случае, если ситуация не изменится, и итоги голосования будут такими же, как в апреле. За пять месяцев политики так и не смогли найти общего языка, и вероятность того, что таком же раскладе, это все же произойдет, крайне мала.

Пока опросы отдают победу социалистам, их в настоящее время готовы поддержать от 27,7 до 34,4 процента избирателей, согласно различным исследованиям. Народная партия может получить от 19 до 21,9 процента голосов. "Граждане" могут рассчитывать на 11,5-14,1 процента, "Унидас Подемос" - 12,2-14,6 процента, "Вокс" - 6,7-12,1 процента. Расклад между правыми и левыми силами в целом практически не изменился.

В мире Европа Испания
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