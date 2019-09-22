Минобороны России заключило с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" долгосрочный госконтракт стоимостью около 100 млрд рублей на поставки в войска зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Его подписание произошло в ходе выездного заседания Военно-промышленной комиссии, проходившей в Ижевске 19 сентября. Причем в присутствии Владимира Путина. У нас все зенитно-ракетные системы и комплексы - лучшие в мире. Но почему же в данном случае была публично подчеркнута важность именно этого контракта.

На вооружение первые "Торы" стали поступать в середине 1980-х. За прошедшие годы комплекс многократно модернизировался, его сегодняшние версии по своим возможностям многократно превосходят то, что пришло в войска более тридцати лет назад. В настоящее время это единственный в мире зенитно-ракетный комплекс, который может вести прицельный огонь на ходу. Причем при скорости 25 км/час в движении по проселочной дороге цели поражаются гарантированно. Такая возможность позволила без особых проблем адаптировать сухопутный ЗРК к установке на боевые корабли и гражданские суда в качестве дополнительной противовоздушной защиты.

У ЗРК "Тор" в одном корпусе размещены радар обнаружения целей, радар сопровождения целей и наведения ракет, средства связи и управления, а также 8 готовых к пуску зенитных ракет. "Тор" самостоятельно сканирует воздушное пространство, определяет, кто летит - свой или чужой. Он самостоятельно принимает решение на открытие огня. Фактически, это боевой робот. Ничего подобного не выпускает ни один из мировых производителей систем противовоздушной обороны.

Высочайшая эффективность ЗРК "Тор-М2" неоднократно демонстрировалась при обороне базы Хмеймим в Сирии. Именно ракеты этого комплекса сбивают основную часть беспилотников, пытающихся атаковать наши объекты на ее территории. Кажется, неоправданная расточительность. Это даже не из пушки по воробьям, а ракетой по насекомым. За беспилотниками закрепилось неофициальное название дрон, что в переводе с английского слова drone значит трутень.

Стоимости самонаводящейся зенитной ракеты и самодельного беспилотника просто несопоставимы. Но с другой стороны, прорвавшийся к цели летающий "примитив" террористов может уничтожить объект, стоимость и важность которого многократно превосходят не только одну зенитную ракету, но и несколько ЗРК. Это было продемонстрировано совсем недавно на весь мир, когда беспилотники боевиков-хуситов из Йемена, как они сами утверждают, нанесли эффективный и эффектный удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Между тем противовоздушное прикрытие там действительно мощное. Не секрет, что на северной границе Саудовской Аравии находятся 88 пусковых установок комплексов Patriot, а в Персидском заливе дежурят три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis, имеющие на вооружении новейшие противоракеты модификации SM-2. Вся эта противовоздушная армада оказалась бессильна.

А вот наши "Тор-М2" удары пока держат. Стоит добавить, что "Тор-М2ДТ" - это зенитно-ракетный комплекс, установленный на сочлененном гусеничном шасси, он специально предназначен для работы в суровых арктических условиях.