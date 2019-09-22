Молодые урбанисты предложат лучший способ преобразования промзон

Лучший способ вернуть в городскую среду пространства, прежде занятые промышленными предприятиями, будут искать участники Второго российского молодежного архитектурного биеннале. Мероприятие откроется в Казани 24 октября и продлится три дня.

"Биеннале дает возможность молодым специалистам реализовать уникальные и современные проекты по всей России и выстроить коммуникацию с региональными властями", - заявил куратор и председатель жюри конкурса, руководитель архитектурных бюро SPEECH (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей Чобан.

В этом году в состязании примут участие три десятка урбанистов моложе 35 лет из разных городов России и мира, прошедших отбор на предварительном этапе.

Свои идеи они будут предлагать на примере двух казанских предприятий: территории завода "Сантехприбор" и бывшего Портового элеватора. Обе площадки находятся неподалеку от центра города и могли бы стать центром притяжения для бизнеса, культуры и досуга казанцев. По два лучших проекта по каждому из объектов будут объявлены победителями. Затем власти города могут использовать предложенные молодыми архитекторами проекты для преобразования этих площадок.

Параллельно с основным конкурсом запланированы многочисленные мероприятия для зрителей и образовательные программы для школьников. Ознакомиться с подробным расписанием мероприятия и доступными активностями для зрителей можно на сайте биеннале.