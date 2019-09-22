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22.09.2019,  
13:35
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Неуязвимые для ракет Ми-8 принимали участие в учениях "Центр-2019"

На учениях "Центр-2019" были замечены вертолеты Ми-8АМТШ с бортовым комплексом обороны "Витебск".
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Имеющие такое оборудование винтокрылые машины практически неуязвимы для ракетных комплексов противовоздушной обороны. На каждой "восьмерке" устанавливаются специальные пеленгаторы, обнаруживающие пуски ракет противника.

Три станции оптико-электронного подавления защищают со всех направлений не только саму "вертушку", но и находящиеся рядом вертолеты, не имеющие БКО.

Отмечается, что "Витебск" одновременно может нейтрализовывать несколько атакующих с разных направлений боеприпасов.

Фото: YouTube
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Такие комплексы прошли проверку в Сирии и сейчас экспортируются в ряд дружественных России стран.

Винтокрылые машины были массово задействованы на полигоне Донгуз в Оренбургской области во время грандиозных по масштабам командно-штабных учениях "Центр-2019".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на розыгрыше основного этапа маневров Ми-8 на внешней подвеске впервые доставили находящиеся на вооружении ВДВ 122-мм гаубицы Д-30 и перебросили автомобили УАЗ.

Транспортно-боевые вертолета Ми-8МТ выполнили дистанционное минирование местности.

В ходе учебных боевых действий были также задействованы тяжелые Ми-26 и боевые Ми-24 и Ми-28.

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