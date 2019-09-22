В Строгино перевернулась яхта

От сильного порыва ветра в районе Строгинской поймы перевернулась яхта. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, около 18.00 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Строгино" увидел, как яхта вместе с людьми от порыва ветра перевернулась. Спасатели незамедлительно пришли на помощь. Была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам.

Яхта была отбуксирована к берегу и передана администрации яхтклуба. Пострадавшие отказались от госпитализации.