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22.09.2019,  
23:23
Текст:  Николай Грищенко

На учениях "Центр-2019" при десантировании разбились два БМД

Фото: YouTube/Минобороны РФ Фото: YouTube/Минобороны РФ
Фото: YouTube/Минобороны РФ

В Оренбургской области на учениях "Центр-2019" у двух боевых машин десанта во время десантирования из самолетов Ил-76 отказали парашютные системы. В результате инцидента БМД получили сильные повреждения.

Фото: Николай Грищенко / РГ
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По данным Минобороны РФ, чрезвычайное происшествие случилось 20 сентября.

Боевые машины, как сообщает ТАСС, десантировались без личного состава и потому пострадавших среди военнослужащих нет. Обстоятельства и причины ЧП устанавливает комиссия ВДВ совместно с представителями промышленности.

Напомним, что 20 сентября в Оренбургской области одновременно десантировались более двух тысяч военнослужащих и 200 единиц бронетехники. В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ. Десантирование прошло с 71 самолета Ил-76 на скорости 360 километров в час на две параллельные площадки приземления в районе полигона Донгуз.

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