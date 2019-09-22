Рядом со Шлиссельбургом загорелась частная свалка

Бойцы МЧС борются с пожаром, охватившим свалку в городском поселении Морозовское Всеволожского района Ленинградской области. Это рядом со Шлиссельбургом - напротив через Неву.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на свалке бытовых отходов поступило сегодня в 14.33. Площадь пожара большая - 800 квадратных метров. На место выехали дежурные смены областной службы пожаротушения и двух пожарно-спасательных частей. В общей сложности с огнем борются восемнадцать человек и четыре единицы техники.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

По неофициальным данным, свалка бытовых отходов, на которой вспыхнул пожар, - частная.