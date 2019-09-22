В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну"

В петербургском общественном пространстве "Севкабель Порт" открылась трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" - крупнейшая в России панорама о Великой Отечественной войне.

Экспозиция площадью две тысячи километров занимает восемь залов и состоит из десяти тематических зон. Она проводит зрителя через всю войну: от деревенского домика, из которого солдат уходит на войну, через основные сражения - Лужский рубеж, Сталинградская битва, горы Кавказа, форсирование Днепра - до победы: в одной из последних сцен зритель оказывается на крыше Рейхстага.

Как сообщают авторы проекта, посещение панорамы "Память говорит. Дорога через войну" возможно только по сеансам (это делается для того, чтобы избежать толп). Экспозиция открыта ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Для детей, блокадников, ветеранов, инвалидов, многодетных, героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров Ордена Славы, а также военнослужащих-срочников посещение будет бесплатным.

Справка "РГ"

Панорама "Память говорит. Дорога через войну" создана командой "Невский баталист" на средства президентского гранта.