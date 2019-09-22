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22.09.2019 19:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Жители дома по адресу Кирочная улица, 24, в центре Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях об интересной находке. Здесь обнаружили таинственное помещение, о котором раньше не было известно.

Фото: РИА Новости
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Находка была сделана, когда консьержки снимали старые обои со стен помещения во второй парадной (до недавних пор его занимали сотрудники ЖКС). Жильцы говорят, что были готовы к тому, что здесь обнаружится что-то интересное - дом регулярно преподносит своим обитателям приятные сюрпризы.

"Мы надеялись найти там если не клад, то что-то интересное", - пишут обитатели дома. - И вот пожалуйста: люк в стене - как вход в таинственный портал".

Люк был заперт на большой старинный замок с клеймом производителя: "1902. И. Е. Кузмищев". За ним обнаружилась потайная комната: помещение над сводами вестибюля парадной. В нем имеется деревянный куполообразный каркас, потолок забетонирован. Теперь жители задаются вопросом, есть ли подобное помещение в другой парадной.

Справка "РГ"

Дом на Кирочной улице, 24, среди петербуржцев больше известен как доходный дом Бака. Он был построен в 1905 году в стиле модерн с элементами рококо (проект архитектора Бориса Гиршовича) как элитное жилье для чиновников царской России. Жители дома очень бережно относятся к зданию и ведут страницу в соцсетях, посвященную всему, что с ним связано.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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