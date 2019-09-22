В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал"

Жители дома по адресу Кирочная улица, 24, в центре Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях об интересной находке. Здесь обнаружили таинственное помещение, о котором раньше не было известно.

Находка была сделана, когда консьержки снимали старые обои со стен помещения во второй парадной (до недавних пор его занимали сотрудники ЖКС). Жильцы говорят, что были готовы к тому, что здесь обнаружится что-то интересное - дом регулярно преподносит своим обитателям приятные сюрпризы.

"Мы надеялись найти там если не клад, то что-то интересное", - пишут обитатели дома. - И вот пожалуйста: люк в стене - как вход в таинственный портал".

Люк был заперт на большой старинный замок с клеймом производителя: "1902. И. Е. Кузмищев". За ним обнаружилась потайная комната: помещение над сводами вестибюля парадной. В нем имеется деревянный куполообразный каркас, потолок забетонирован. Теперь жители задаются вопросом, есть ли подобное помещение в другой парадной.

Справка "РГ"

Дом на Кирочной улице, 24, среди петербуржцев больше известен как доходный дом Бака. Он был построен в 1905 году в стиле модерн с элементами рококо (проект архитектора Бориса Гиршовича) как элитное жилье для чиновников царской России. Жители дома очень бережно относятся к зданию и ведут страницу в соцсетях, посвященную всему, что с ним связано.