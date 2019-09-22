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22.09.2019,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

Неудачный запуск ракеты в Севастополе показали на видео

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты противокорабельного комплекса "Раструб-Б" с борта сторожевого корабля "Ладный" в бухте Севастополя.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Когда произошел инцидент, не сообщается. Можно предположить, что видео было снято во время показательных выступлений моряков-черноморцев в честь Дня ВМФ 28 июля.

Ракета "Раструба" имеет два стартовых двигателя и один маршевый. Судя по видео, один стартовый ускоритель отделился от ракеты и улетел вверх, второй упал в воду, маршевый двигатель не включился и ракета упала за борт. Никто не пострадал.

Советскими противокорабельными комплексами "Раструб" оснащены большие противолодочные и сторожевые корабли нескольких проектов. В зависимости от типа цели ракета комплекса может оснащаться сменной боевой частью: зарядом взрывчатого вещества для поражения надводных кораблей и малогабаритной торпедой для борьбы с подлодками. Коррекция траектории ракеты осуществляется корабельной системой управления. После приводнения торпеда самостоятельно ищет цель и уничтожает ее.

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