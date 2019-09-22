Решит ли закон о гражданстве детей проблему неграждан в Эстонии

Почти три десятилетия понадобилось законодателям Эстонии, чтобы попытаться переосмыслить стратегию национальной политики, констатируют местные обозреватели. Подготовленный законопроект, позволяющий ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для родившихся в этой прибалтийской республике несовершеннолетних, является серьезным шагом на пути решения проблемы массового безгражданства, полагает заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник, уточнив в интервью ТАСС, что этот документ "затронет статус более полутора тысяч детей".

Ранее источник в эстонском парламенте сообщил, что инициированный кабинетом министров законопроект, депутаты рассмотрят в первом чтении уже 23 сентября. Это предложение правительства, по словам 38-летнего парламентария, которые приводит агентство, "является самым серьезным изменением в политике гражданства со времен восстановления независимости. По сути, мы заканчиваем воспроизводство серых паспортов. Теперь дети из семей, в которых хотя бы один из родителей имеет паспорт негражданина и живет в Эстонии с 1991 года, смогут получить эстонское гражданство без дополнительных условий". Кроме того, пояснил бывший президент Шахматного союза Эстонии, "дети, которые родятся после вступления в силу данного закона, смогут получить эстонское гражданство на тех же основаниях".

Коробейник дал понять, что центристы поддерживают "указанную инициативу, поскольку решение проблемы безгражданства было одним из приоритетных предвыборных обещаний партии", добавив, что он "благодарен партнерам по коалиции за то, что совместными усилиями удалось достичь соглашения по данному вопросу".

Правда, социал-демократическая партия считает эту инициативу чересчур символической, и представила в Рийгикогу параллельный проект, который должен быть рассмотрен чуть позже - 8 октября. Его суть заключается в том, уточнил Коробейник, чтобы выдавать эстонское гражданство также и детям, оба родителя которых имеют паспорта других государств, а, кроме того, дети сами являются гражданами других стран, а не обладателями серых паспортов, которые до сих пор существуют для неграждан Эстонии.

Но ветер перемен еще не достиг желаемого накала. Пока, убежден депутат, правящая коалиция точно не пойдет на столь радикальный шаг. "Нынешний документ, который будет рассмотрен в ближайший понедельник, родился в результате очень непростых переговоров с партнерами", и то, что был найден компромисс, Андрей Коробейник уже считает "большим успехом".