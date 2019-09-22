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Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану"

Новости
    22.09.2019, 17:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Легенда отечественного кинематографа Сарик Андреасян и "Централ Партнершип" показали финальный трейлер фантастического боевика-долгостроя "Кома".

Ролик, презентующий "причудливые миры вселенной" картины, доступен на YouTube-канале компании и умеет порябить глаз "картинкой", а мозг - от количества ассоциаций, которые в голове глядя на нее немедленно тучно всплывают.

Чему поддает мемори-огоньку и постер произведения, кстати.

Бюджет ленты - свыше 250 миллионов рублей. Труды над ней - продолжительны и усердны. Достаточно сказать, что начиная с 2017 года премьера опуса сдвигалась не менее трех раз.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет "нашего ответа их Нолану" следующий: архитектор Виктор (Риналь Мухаметов, "Оптимисты", "Екатерина") после аварии впал в кому и оказался в причудливом, фантастическом мире, собственно, своих коллег по несчастью - коматозников. Но где-то в этой вселенной, которой плевать на базовые законы физики, есть спасительный островок. И если до него добраться, то настанет благо и исцеление. Проблема же в том, что путь к нему тернист.

В других ролях: Алексей Серебряков, Антон Пампушный, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Полина Кузьминская.

Постановка и соавторство сценария - Никита Аргунов, ранее приспешествовавший Сарику на супергероике "Защитник" и "Мафии: Игре на выживание".

В кино - с 14 ноября.

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