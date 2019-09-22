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22.09.2019,  
10:49
Текст:  Антон Валагин

Шойгу: ракету "Калибр" модернизировали после Сирии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал об изменениях в арсенале армии России после сирийской кампании. Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства

Фото: Brian Burnell/Wikimedia.org
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- Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы. Раньше для загрузки полетного задания в ракету требовалось столько времени, что цель могла уйти. Сейчас время загрузки задачи в ракету сократилось, подчеркну, кратно. Эта работа по уменьшению времени передачи целеуказаний ведется постоянно, - рассказал Шойгу в интервью "МК".

В общей сложности по итогам испытаний в Сирии были модернизированы порядка 300 видов вооружения. 12 образцов, считавшихся перспективными, сняты с производства и вооружения.

Напомним, впервые удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии был нанесен в октябре 2015 годас борта кораблей Каспийской флотилии. В дальнейшем "Калибрами" по боевикам неоднократно стреляли надводные корабли и подлодки.

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