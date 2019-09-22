В Албании 68 человек получили ранения в результате серии землетрясений

В субботу не менее 68 человек получили ранения различной степени тяжести в результате серии землетрясений в Албании. Все пострадавшие приняты на лечение в травматологическую больницу, их жизням ничего не угрожает.

По данным местных властей, стихия повредила 46 зданий, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Albanian Daily News. Сейчас ведется оценка материального ущерба.

Отметим, что первый подземный толчок был зафиксирован в субботу 17.04 мск. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Через несколько минут, был зафиксирован толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.