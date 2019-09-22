В Иране показали баллистическую ракету с "Хорремшехр" с новой боеголовкой

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе состоявшегося в Тегеране военного парада продемонстрировал баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой, сообщило иранское ТВ.

По его данным, ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров и способна нести боезаряд весом до 1800 кг.

Всего на торжествах военно-космические силы КСИР показали 18 баллистических ракет различного класса. На параде также был продемонстрирован зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", который является аналогом российского ЗРК С-300.