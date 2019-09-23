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Актер из "Стартрека" и "Баек из склепа" Арон Айзенберг умер в 50 лет

Новости
    23.09.2019, 11:44
Текст:   Олег Усков

Американский актер и продюсер Арон Айзенберг скончался в возрасте пятидесяти лет 21 сентября. Об этом сообщила в Facebook супруга артиста Малисса Лонго.

"С сожалением и грустью сообщаю, что моя любовь и мой лучший друг Арон Айзенберг сегодня умер. Он был умным, скромным, смешным, сочувствующим. Он хотел жить полной и честной жизнью и все лучшее, что в нем было, вкладывал в работу. Он был как глоток свежего воздуха", - написала женщина в некрологе.

Что именно стало причиной смерти - не уточнено. Но известно, что Арон, родившийся с патрологией почек (что сказалось на его росте - 152 сантиметра), всю жизнь болел и уже в семнадцать лет перенес операцию по пересадке почки.

Арон Айзенберг родился 6 января 1969 года в Голливуде, Лос-Анджелес. Сниматься начал в 1988-м.

На счету - порядка трех десятков проектов. В том числе четвертый "Амитивилль", третьи "Дом" и "Повелитель кукол", "Молитва роллеров", "Байки из склепа", сериалы "Звездный путь: Вояджер", "Звездный путь: Дальний космос 9", где он сыграл Нога, и "Звездный путь: Отступники".

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