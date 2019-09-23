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Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала

ТВ и сериалы
    23.09.2019, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Магистр Александр Друзь, временно выбывший из интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" после довольно длинного и склочного скандала с попреками, вызванного, как сообщалось, попытками подкупа на программе "Кто хочет стать миллионером", возвращается.

Фото: kinopoisk.ru
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Такая информация прозвучала на официальном сайте "Что? Где? Когда?".

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", - сказано в сообщении.

При этом уточнено, что Друзь не будет играть до конца текущего сезона - в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.

Далее сообщается, что в Осенней серии против телезрителей сыграют пять команд Клуба. И та из команд, что выиграет у телезрителей в серии последней, получит право играть в Зимней серии и бороться за игру в Финале года.

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