Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала

Магистр Александр Друзь, временно выбывший из интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" после довольно длинного и склочного скандала с попреками, вызванного, как сообщалось, попытками подкупа на программе "Кто хочет стать миллионером", возвращается.

Такая информация прозвучала на официальном сайте "Что? Где? Когда?".

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", - сказано в сообщении.

При этом уточнено, что Друзь не будет играть до конца текущего сезона - в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.

Далее сообщается, что в Осенней серии против телезрителей сыграют пять команд Клуба. И та из команд, что выиграет у телезрителей в серии последней, получит право играть в Зимней серии и бороться за игру в Финале года.