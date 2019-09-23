Хуже, чем Чернобыль: как США оказались на грани ядерной катастрофы

39 лет назад на авиабазе ВВС США Гранд-Форкс в Северной Дакоте произошла авария, едва не приведшая к грандиозной ядерной катастрофе, по сравнению с которой Чернобыль показался бы шуткой.

Пожар ядерного бомбардировщика B-52 на авиабазе Гранд-Форкс в США. Фото https://t.co/V5ZcSzRgO5 pic.twitter.com/OM2TmdVB7v — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 23, 2019

Утром 15 сентября во время подготовки к вылету у бомбардировщика B-52 Stratofortress загорелся пятый двигатель. Самолет отправлялся на боевое дежурство и имел на борту ядерное оружие: восемь ракет малой дальности AGM-69A и четыре бомбы B28. Все - с термоядерными зарядами общей мощностью 8,6 мегатонны, пишет The Drive.

С 1971 по 1991 годы ВВС США постоянно держали в боевой готовности некоторое количество бомбардировщиков с ядерным оружием, чтобы успеть увести их из-под первого удара по своим авиабазам и затем нанести ответный. Уже в 60-х годах стало ясно, что B-52 будет сложно добраться до целей в СССР из-за мощной противовоздушной обороны, поэтому к термоядерным бомбам большой мощности в арсенал самолета добавили ракеты с ядерными боеголовками, которыми Stratofortress должен был выводить из строя объекты ПВО по пути следования.

Экипаж немедленно покинул загоревшийся самолет, аэродромные службы три часа боролись с огнем. Их работу осложнял порывистый ветер, раздувавший пламя, а также то, что бомбардировщик был полностью заправлен и бак номер три в его крыле продолжал питать горящий двигатель. В итоге фюзеляж самолета с подвешенными в оружейном отсеке бомбами и ракетами удалось спасти от огня, трое пожарных получили незначительные ожоги, один спасатель вместе с членом экипажа B-52 потом лечился от легкого отравления продуктами сгорания.

Несмотря на последовавшие после аварии заявления Пентагона, что вероятность ядерной аварии была крайне низка, восемь лет спустя Роджер Батцель, директор Национальной ливерморской лабортории - ключевого ядерного объекта США, - признал, что инцидент на самом деле мог оказаться "гораздо худшим, чем Чернобыль".

- Если бы ветер дул в любом другом направлении, то интенсивное пламя, скорее всего, уничтожило бы самолет вместе с находящимся на его борту оружием, а у экипажа не осталось шансов выжить, - рассказал Батцель на закрытом заседании Сената США. В качестве примера он привел пожар другого B-52 в 1983 году: самолет сгорел за считанные минуты, летчики погибли. - При пожаре в оружейном отсеке, двигатели ракет, а также обычная взрывчатка в бомбах, скорее всего, взорвались бы. Возможно, термоядерные заряды при этом не сдетонировали, но шлейф высокоактивного оружейного плутония распространился в атмосфере, покрыв территорию Северной Дакоты и Миннесоты.

Затем радиоактивные материалы попали бы в землю и воду. С учетом времени полураспада плутония повышенный радиационный фон в этих местах наблюдался бы на протяжении десятков тысячелетий. Для того, чтобы сделать окрестности авиабазы вновь пригодными для жизни, потребовались бы значительные усилия по очистке и дезактивации местности. "Вполне возможно, пришлось бы создавать и зону отчуждения наподобие чернобыльской", - закончил выступление перед сенаторами Батцель.