Закон Иркутской области от 23 сентября 2019 года № 76-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год"

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год устанавливается в размере 9 497 рублей.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г.Левченко

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