Официально подтверждено, что работы над самолетами следующих поколений ведутся активно - это будут и новые бомбардировщики, и новые истребители, и новые перехватчики.

Вполне возможно, что истребители шестого поколения будут сразу проектироваться в беспилотном варианте. Один из самых компетентных и авторитетных научных центров в области авиации - Государственный НИИ авиационных систем. Его гендиректор Сергей Хохлов в интервью информагентству РИА Новости сказал следующее:

- Работа над шестым поколением уже ведется. Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается беспилотным. Возможность пилотирования опциональна. Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее.

Слова Хохлова лишь укрепили мнение экспертного сообщества в том, что во всем мире активно идет активный поиск концепции боевых самолетов будущего. Стало ясно - наша страна в этом деле не аутсайдер. Более того, за рубежом уверены, что в ближайшие годы самолетостроительная корпорация МиГ поднимет в воздух истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

Американское издание The National Interest посвятило несколько публикаций этому проекту, в них МиГ-41 назван "быстрым и смертельным" самолетом. Китайское издание Sohu более подробно оценило перспективы новейшего российского истребителя-перехватчика, который может сразу занять нишу шестого поколения. Китайские эксперты даже предположили, что первые партии МиГ-41 станут поступать на вооружение с 2025 года. Утверждается, что в новой машине используются самые продвинутые технологии. Перехватчик будет почти невидим для систем технического зрения и обладать почти гиперзвуковой скоростью, превышающей звуковую в четыре раза. Вооружение его составят ракеты новейшего поколения, способные поражать воздушные цели на дальности в сотни километров, а также наземные и морские. Естественно, он будет нести гиперзвуковой "Кинжал".

Основным отличием от пятого поколения будет то, что уже в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается беспилотным

В отечественных СМИ ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы по перспективному авиационному комплексу дальнего перехвата стартовали в РСК "МиГ" еще в прошлом году. Так что вполне возможно, много чего знающие китайцы не так уж и фантазируют.

Стоит отметить, что очень активно по истребителям новых поколений работают в США. Замминистра ВВС США по закупкам Уилл Ропер в интервью изданию Defense News заявил, что уже 1 октября 2019 года, то есть через неделю, ВВС США официально полностью пересмотрят свою программу истребителя следующего поколения, известную как Next Generation Air Dominance (NGAD). Вообще-то это вызов глобального масштаба.

Целью должно стать быстрое создание самого лучшего истребителя, который промышленность сможет разработать за пару лет, интегрируя все имеющиеся и все более совершенствующиеся технологии. Также, по мнению американцев, должно появиться "сетевое" семейство истребителей. Один тип самолетов может нести "революционное оружие" вроде бортового лазера. Другой будет насыщен искусственным интеллектом и станет выполнять роль воздушного командного пункта. Появятся и беспилотные носители вооружения, внешне не отличающиеся от пилотируемых истребителей.

Если судить по изображениям перспективных самолетов, то они будут строиться по принципу летающего крыла. Это обеспечит высокую маневренность, малозаметность и крейсерскую сверхзвуковую скорость.

Помимо истребителей нового поколения, за океаном планируют создать и дальний перехватчик под названием Penetrating Counter Air. Скорее всего, это будет лишь аналог нашего МиГ-41 - не более того.