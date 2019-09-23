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23.09.2019,  
15:51
Текст:  Олег Корякин

Латают бреши: США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии

Корабль Nitze ВМС США отправился защищать небо Саудовской Аравии.
Фото: U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly/ Wikimedia.org Фото: U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly/ Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy photo by Journalist 2nd Class Patrick Reilly/ Wikimedia.org

Эсминец, заступивший на свой новый боевой пост, стал лишь "первой ласточкой". В Пентагоне анонсировали план "умеренного" развертывания дополнительных сил в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом сообщает портал The Drive со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера и председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерала корпуса морской пехоты США Джозефа Данфорда.

Фото: youtube.com
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Как говорится в статье, эсминец Nitze входит в состав ударной группы авианосца Abraham Lincoln, которая находится на Ближнем Востоке с мая 2019 года. Отправили ее туда после обострений отношений с Ираном.

Корабль вооруженный двумя ПУ вертикального пуска Mark 41 (96 ячеек). В сочетании с радаром Aegis и связанной с ним боевой системой, эсминец этого класса, по мнению американского издания, представляет "самую мощную систему противовоздушной обороны, которую когда-либо создавалось человечеством".

Имеются у него крылатые ракеты "Томагавк".

Автор полагает, что даже наличие корабля в этом месте, где его радар и другие датчики могут засекать пуски ракет или беспилотников и определять точки их происхождения, окажет сдерживающее воздействие на противника.

Глава Минобороны Марк Эспер и генерал Джозеф Данфорд пообещали, что на следующей неделе сообщает более подробную информацию о том, как еще США намерено усилить противовоздушную оборону Саудовской Аравии.

В статье отмечают, что помощь Пентагона можно расценить как попытку поддержать системы вооружений, которые закупил и закупает Саудовское королевство у США. Ведь оно является крупнейшим иностранным заказчиком американских систем ПВО.

При всем при этом Джозеф Данфорд признается, что ни одна система не сможет полностью защитить от атак подобных той, что совершили на нефтяные объекты в Абкаике. Однако многоуровневая система защиты может снизить риски.

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