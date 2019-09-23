Мокрый снег и аномальный холод ожидаются сегодня в Москве

По данным синоптиков, в столице сегодня будет холоднее нормы более чем на 5 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столичном регионе в понедельник почти не будет осадков, возможен лишь утром местами мокрый снег с дождем. Температура воздуха ниже нормы на 5-6 градусов. Максимум, на что могут рассчитывать сегодня москвичи, 6-7 градусов тепла. Приблизится к нормальным значениям содержание кислорода в воздухе. Атмосферное давление будет интенсивно расти. У метеочувствительных людей могут вознинкуть проблемы со здоровьем. Из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с, в понедельник сохранится "желтый" уровень погодной опасности.

Кстати, максимальная температура воздуха 23 сентября была в 1924 году, когда в Москве потеплело до +25,4 градуса. А в 1884 году на термометрах было -4,1 градуса.