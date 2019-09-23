Постановление правительства Московской области от 19 сентября 2019 года № 637/31 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Московской области № 13/98-ОЗ "О прожиточном минимуме в Московской области", № 28/2013-ОЗ "О потребительской корзине в Московской области" и постановлением Правительства Московской области от 10.07.2013 № 518/29 "Об утверждении порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области" Правительство Московской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за II квартал 2019 года на душу населения - 13 115 рублей, для трудоспособного населения - 14 547 рублей, пенсионеров - 9 848 рублей, детей - 12 688 рублей.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев

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