Наследники "Шишиги" и "Кайманы" замечены на учениях "Щит Союза-2019"

На проходивших на нижегородском полигоне Мулино российско-белорусских учениях "Щит Союза-2019" военнослужащие дружественного государства кроме техники, доставшейся в наследство от Советской армии, применяли также изготовленную на национальных предприятиях.

Например, были замечены наследники известного советского вездехода ГАЗ-66, прозванного в войсках "Шишигой". Речь идет о тактических автомобилях "Волат" МЗКТ-500200 с колесной формулой 4х4. При снаряженной массе в 6400 кг они могут перевозить 3000 кг или 21 бойца.

На грузовике установлен российский дизельный двигатель ЯМЗ-53452 мощностью 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч. Запас хода -1000 км. Глубина преодолеваемого брода достигает 1,8 м.

Имеется система регулировки давления воздуха в шинах. Кабина выполнена каркасно-панельной.

МЗКТ-500200 служат для перевозки 120-мм миномета 2С12 "Сани" или буксировки 2Б23 "Нона-М1" такого же калибра.

"Кайман". Фото: Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь "Ваяр".

Бронеавтомобили "Кайман" совсем недавно поступили на вооружение сил специальных операций, но уже успели себя хорошо зарекомендовать. Они являются развитием другой известной боевой машины - БРДМ-2.

Боевая масса - 7000 килограммов. В "Кайман" помещается 6 бойцов. Мощность двигателя - 170 л.с. Скорость по шоссе - до 110 км/ч.

Это боевое транспортное средство достаточно хорошо преодолевает вплавь водные преграды, что как раз и было продемонстрировано на прошедших учениях. Скорость на водной глади достигает 8 км/ч. Запас хода - 1000 км.

Броня надежно защищает от пуль и осколков. В противоминных целях днище выполнено V-образным. В качестве вооружения могут использоваться различные пулеметы, в том числе крупнокалиберные, а также 30-мм автоматические гранатометы "Пламя".

В Мулино "Кайманы" участвовали в освобождении населенного пункта, который захватили условные террористы.