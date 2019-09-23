Первые итоги перехода РФ на цифровое телевещание обсудят в Москве

В Москве пройдет II Международная конференция "Медиасоставляющая цифровой экономики", в ходе которой специалисты обсудят первые итоги перехода РФ на цифровое телевизионное вещание.

В конференции, которая состоится 27 сентября, примут участие представители Минкомсвязи, РТРС, Роскомнадзора и различных международных организаций. Среди спикеров заявлены замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова и другие ведущие специалисты из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Эксперты проанализируют российский и зарубежный опыт медийных трансформаций в цифровой среде, чтобы выработать алгоритмы модернизации медиаиндустрии РФ.

Организатором мероприятия выступает Академия медиаиндустрии при поддержке Роспечати.