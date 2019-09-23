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23.09.2019,  
13:08
Текст:  Алексей Брусилов

Почему H-6K из КНР и Ту-22М3 считают самолетами-родственниками

На стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", прошедших на минувшей неделе, китайские дальние бомбардировщики H-6K действовали совместно с российскими Ту-22М3.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, крылатые машины на полигоне Донгуз в Оренбургской области уничтожили скопления автомобильной и бронетехники условного противника. В массированном ударе были задействованы 250-килограммовые бомбы.

В настоящее время H-6K являются самыми тяжелыми боевыми самолетами военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Редактор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин рассказал, что эти самолеты являются родственниками российским Ту-22М3.

Фото: Минобороны РФ
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Самолет из КНР - это глубокая модернизация созданного в конструкторском бюро Туполева известного советского бомбардировщика Ту-16, который активно эксплуатировался в нашей стране почти 40 лет.

"Данная модификация была принята на вооружение 8 лет назад. На ней установлены российские двигатели Д-30КП-2, позволившие увеличить радиус полета до 3000 км. Полностью обновлена авионика, в частности появилась так называемая "стеклянная кабина". Многоканальная оптико-электронная прицельная станция значительно повысила точность нанесения ударов. Боевая нагрузка может достигать 12 тонн.

В качестве основного вооружения применяются 6 крылатых ракет CJ-10 с дальностью полета до 2500 км.

В настоящее время на замену H-6 создается стратегический бомбардировщик-невидимка H-20. Ожидается, что он поступит на вооружение уже в середине следующего десятилетия", - пояснил Леонид Карякин.

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