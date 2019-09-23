Поймать пулю: испытания комплекса "Махаон-Практика" показали на видео

В интернете выложили ролик, демонстрирующий, на что способен перспективный комплекс "Махаон-Практика".

В программе "Приемка" телеканала "Звезда" испытали пулерассеивающие заграждение "Махаон-Практика". Эта разработка Центра специальных инженерных сооружений. Она еще не принята на вооружение, но экспериментальная модель уже апробируется на базе Хмеймим в Сирии.

Комплекс, предназначенный для защиты различных военных объектов, внешне походит на металлический плетень. Он изменяет траекторию полета пули и не позволяет вести прицельный огонь.

Собственно, это и продемонстрировали в программе. Сначала сквозь заграждение по мишени стреляли из пистолета Макарова, установленного в 20 сантиметрах от решетки.

Одна пуля попросту застряла в стальной сетке, другие разлетелись на мелкие осколки.

По словам гендиректора Центра специальных инженерных сооружений Олега Шаповала, если стрелок находится в пяти метрах от "Махаона", а ростовая цель в трех метрах за сеткой, вероятность попадания составляет менее 10 процентов.

Затем преграду решили обстрелять из более мощного пистолета Ярыгина. Но и здесь за панель прошли лишь осколки от пули.

И даже автомат Калашникова не смог справиться с "хитрой" сеткой.

Тот же результат дала снайперская винтовка СВ-98 калибра 7,62 миллиметра.

Наконец, в ход пошел подствольный гранатомет ГП-25 "Костер". В него зарядили осколочную гранату ВОГ-25. Радиус поражения - 10 метров. Граната проделала в стальном заборе ощутимые бреши, но все-таки сила выстрела была погашена, и по ту сторону преграды прошли лишь осколки.

И ручная наступательная граната РГН с радиусом поражения осколками до 15 метров тоже не смогла "прорваться" сквозь преграду.

"Несмотря на кажущуюся простоту, в этом изделии реализован очень сложный замысел", - поясняет завкафедрой теоретической и прикладной механики и графики Пензенского государственного университета Александр Муйземнек.

С помощью математического моделирования ученые определили оптимальную толщину прутьев, их плотность и форму пространственного расположения. Расстояние между прутьями подбирается такое, чтобы пуля никак не проскочила в зазор.

Делается заграждение из мягкой и вязкой стальной проволоки. Если бы для него выбрали твердую сталь, то пуля не сминала, а разбивала бы прутья. И тогда осколки решетки сами стали бы источником опасности.

Еще одно преимущество комплекса "Махаон-Практика" - он дешевле сплошной брони и пуленепробиваемого стекла.

Тем не менее, испытания показали, что конструкторам еще есть, над чем поработать. Олег Шаповалов заверил, что разработчики проанализируют результаты этих тестов, чтобы сделать комплекс еще более надежным.